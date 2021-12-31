В Польше упростили условия трудоустройства врачей из Украины: отменена важная преграда

Польша упростила трудоустройство для врачей из стран, которые не входят в Европейский Союз, в том числе и Украины. Убрана необходимость подтверждать знание польского языка.

Соответствующее решение принял Верховный суд страны в конце декабря. Об этом сообщает InPoland.

Таким образом была отменена часть постановления Высшего медицинского совета от 21 января.

Отмечается, что в конце 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Польша разрешила принимать на работу врачей из стран, которые не состоят в ЕС.

Для этого им нужно было подтвердить диплом у консула, получить согласие министра здравоохранения и разрешение от районного медсовета. В январе врачей обязали подтверждать еще знание польского языка и предоставлять медицинскую справку.

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В том же январе OBOZREVATEL писал, что украинские врачи начали массово покидать Украину и отправляться на работу в Польшу. Тогда правительство даже отменило легализацию дипломов для медработников.