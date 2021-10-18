В поезд пустят не всех: в "Укрзалізниці" ответили на топ-вопросы о новых правилах

Украинцев из-за ужесточения карантина в Украине с 21 октября перестанут пускать в поезда без документов о вакцинации или негативных результатов ПЦР-теста на коронавирус. В связи с этим у пассажиров возникают вопросы о нюансах нововведения. На главные из них уже ответили железнодорожники.

Например, в случае несоблюдения правил бригада поезда будет обязана вызывать полицию. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Кто будет контролировать подлинность сертификатов и тестов?

Изначально документы будут проверять проводники. Сверять сертификаты и справки будут со специальными образцами.

Если у проводников возникнут сомнения, они смогут обратиться к полиции. Дело в том, что юридически функция контроля возложена на Министерство внутренних дел (МВД). А вот в случае очевидных нарушений,обращение в полицию будет для бригады поезда обязательным.

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Что делать, если вакцинация противопоказана?

Такие пассажиры могут получить справки с результатом теста, который подтвердит, что они не заражены коронавирусом. Важно помнить, что такой тест действителен только в течение 72 часов после сдачи, то есть трех суток. Принимаются результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены SARS-CoV-2.

Как поступить детям до 18 лет?

На детей новые правила не распространяются. Украинцам в возрасте до 18 лет для поездки в поезде понадобятся только проездной документ и документ, который подтверждает личность. А условия для проезда учащихся и студентов указаны на сайте "Укрзалізниці".

Ужесточение правил перевозок касается не только поездов дальнего следования, но и межобластных автобусов. Требования вводятся для регионов "желтой"–"красной" зон карантина.

Для поездки пассажиры должны предоставить один из документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

сертификат о прохождении полного курса вакцинации (внутренний или международный);

негативный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 3 дня до поездки;

негативный результат теста на антигены коронавируса (тоже действует не более трех суток).

Если документов при себе не окажется, проводник, водитель или стюард имеют право не впустить человека в автобус или поезд. Вернуть деньги за билет в таком случае будет можно только по правилам обычного возврата.

Кроме того и пассажиры, и представители перевозчика обязаны соблюдать противоэпидемические меры. В том числе это касается ношения масок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация: