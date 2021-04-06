В ОПУ сказали, получает ли Зеленский деньги от показа "Папика-2" в России

Юрий Сергиенко Личные финансы 00:22, 7.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти от показа на российском ТВ сериала "Папик-2", созданном студией "Квартал 95".

Об этом "Українським новинам" сообщили в пресс-службе Офиса президента. В ведомстве уточнили, что торговые марки "Папик" и "Папик-2" не принадлежат главе государства.

"Соответственно, он не получает роялти от продажи этого контента", – сказано в ответе.

В ОПУ подчеркнули, что Зеленский получает деньги только от использования принадлежащих ему торговых марок только на территории Украины.

Также там уточнили, что самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах были за использование "Вечернего квартала", "Рассмеши комика" и "Женского квартала".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта было анонсировано, что второй сезон сериала "Папик" студии "Квартал 95" будет показан на российском телеканале СТС.

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