В ОПУ сказали, чи отримує Зеленський гроші від показу "Папіка-2" в Росії

Президент України Володимир Зеленський не отримує роялті від показу на російському ТБ серіалу "Папік-2", створеному студією "Квартал 95".

Про це "Українським новинам" повідомили в пресслужбі Офісу президента. У відомстві уточнили, що торгові марки "Папік" і "Папік-2" не належать главі держави.

"Відповідно, він не отримує роялті від продажу цього контенту", – йдеться у відповіді.

В ОПУ підкреслили, що Зеленський отримує гроші тільки від використання належних йому торгових марок тільки на території України.

Також там уточнили, що найбільші виплати роялті в 2019-2020 роках були за використання "Вечірнього кварталу", "Розсміши коміка" і "Жіночого кварталу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці березня було анонсовано, що другий сезон серіалу "Папік" студії "Квартал 95" буде показано на російському телеканалі СТС.