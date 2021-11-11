Большое подорожание товаров в Украине: в НБУ объяснили, что будет дальше

В Национальном банке заявили, что пик повышения цен на товары пройден. В дальнейшем инфляция должна снизиться с текущих 10,9% до 9,6% в 2021 году, и до 5% в конце следующего года. Следовательно, такого глобального повышения цен, как было зафиксировано в октябре, больше не будет.

По информации НБУ, этому поспособствует ряд факторов. Речь идет об:

укрепление гривны – это должно сказаться на ценах импортной продукции;

поступление на рынки нового урожая – это обязано повлиять на снижение темпов удорожания продовольственных товаров.

Помимо этого, по мнению Нацбанка, рост цен должен замедлиться из-за того, что ситуация, произошедшая в 2020 году не должна повториться. Тогда, напоминают в банке, на протяжении первого полугодия цены на многие товары находились на рекордно низком уровне, учитывая низкий спрос из-за коронакризиса.

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"А уже во втором полугодии 2020 года спрос быстро восстановился, что и ускорило инфляцию. Как результат, рост цен в первом полугодии 2021 года был более ощутим", – рассказывают в НБУ.

Главной причиной подорожания товаров в Нацбанке видят рост цен на энергоносители. Прежде всего, речь идет о газе и электроэнергии.

"Если прямой эффект на инфляцию от этого был незначительным (из-за действия годовых контрактов на поставку газа и фиксации тарифов на электроэнергию для населения), то вторичные эффекты все же отразились на ценах. В частности, рост производственных затрат бизнеса на энергию привел к повышению стоимости товаров", – утверждают в Национальном банке.

Общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).

Больше всего за год подорожала коммуналка – на 18,8%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,9%;

услуги ЖКХ – 18,8%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;

транспорт – 11,8%;

связь – 4,8%;

отдых и культура – 2,9%;

образование – 16,9%;

рестораны и гостиницы – 7,9%;

различные товары и услуги – 7,7%.

По сравнению же с сентябрем 2021 года, в октябре общее подорожание продуктов составило 0,9%. Больше всего в цене выросли овощи – на 10,6%. Далее идут:

хлеб – 2,4%;

молоко – 1,9%;

масло – 1,9%

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

творог и сыр – 1,5%;

яйца – 1,1%;

мясо и мясопродукты – 1,1%;

макаронные изделия – 0,8%;

рыба и продукты из рыбы – 0,4%.

Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, сахар стал дешевле на 3,1%. А кроме того:

масло подсолнечное сбавило в цене на 1,6%;

фрукты – на 6,6%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что цены на сало в Украине достигли рекордной отметки. В ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн больше, чем в сентябре.