В Минсоце рассказали, когда могут повысить пенсионный возраст украинцам

В Украине после повышения пенсионного возраста для женщин с 1 апреля 2021-го до 60 лет менять правила не будут до того момента, пока в стране не увеличится общая продолжительность жизни.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил советник министра соцполитики Николай Шамбир. По его словам, после повышение пенсионного возраста украинки живут на пенсии в среднем около 21 года, такая же ситуация и в других европейских странах.

При этом, по словам советника министра, в Украине нет возможности и дальше повышать пенсионный возраст до тех пор, пока не увеличится общая продолжительность жизни. "Я думаю, что говорить сейчас о повышении пенсионного возраста не стоит. В первую очередь нужно достичь показателей продолжительности жизни, тогда можно будет говорить о повышении пенсионного возраста", – сказал Шамбир.

Советник министра напомнил, что сейчас во многих странах Европы пенсионный возраст составляет около 65 лет. Решение о повышении возраста выхода на заслуженный отдых для женщин приняли еще в 2011-м, а в апреле 2021-го произошел последний этап такого повышения.

"Если в Европе, во многих странах, пенсионный возраст составляет 65 лет. Украина из-за продолжительности жизни, а это связано, таких показателей достичь не может. В 2011 году было принято решение о повышении пенсионного возраста в Украине. Женщина в Европе получает пенсию около 19-21 год. У нас также 21 год женщина получает пенсию. У нас ниже продолжительность жизни, но показатели сопоставимы с Европой", – отмечает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине 1 апреля 2021 года произошел последний этап повышения пенсионного возраста для женщин – с 59,5 до 60 лет. Женщины, который родились до 1 апреля 1961 года, в 2021-м могли выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на пенсию составит 60 лет.