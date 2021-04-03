У Мінсоці розповіли, коли можуть підвищити пенсійний вік українцям

В Україні після підвищення пенсійного віку для жінок з 1 квітня 2021-го до 60 років змінювати правила не будуть доти, поки в країні не збільшиться загальна тривалість життя.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив радник міністра соцполітики Микола Шамбір. За його словами, після підвищення пенсійного віку українки живуть на пенсії в середньому близько 21 року, така сама ситуація і в інших європейських країнах.

Водночас, за словами радника міністра, в Україні немає можливості і далі підвищувати пенсійний вік доти, поки не збільшиться загальна тривалість життя. "Я думаю, що говорити зараз про підвищення пенсійного віку не варто. Насамперед потрібно досягти показників тривалості життя, тоді можна буде говорити про підвищення пенсійного віку", – сказав Шамбір.

Радник міністра нагадав, що зараз у багатьох країнах Європи пенсійний вік становить близько 65 років. Рішення про підвищення віку виходу на заслужений відпочинок для жінок ухвалили ще в 2011-му, а в квітні 2021-го стався останній етап такого підвищення.

"У Європі в багатьох країнах пенсійний вік становить 65 років. Україна через тривалість життя, а це пов'язано, таких показників досягти не може. У 2011 році було ухвалено рішення про підвищення пенсійного віку в Україні. Жінка в Європі отримує пенсію близько 19-21 рік. У нас також 21 рік жінка отримує пенсію. У нас нижча тривалість життя, але показники можна порівняти з Європою", – відзначає експерт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні 1 квітня 2021 року відбувся останній етап підвищення пенсійного віку для жінок – із 59,5 до 60 років. Жінки, що народилися до 1 квітня 1961 року, ще в 2021-му могли виходити на заслужений відпочинок із 59,5 років. Уже з 1 квітня вік виходу на пенсію становитиме 60 років.