Украинцам на примере других стран показали, как можно получать достойные пенсии

С демографическими изменениями, из-за которых невозможно обеспечить достойную жизнь только за счет солидарной пенсии, столкнулись все развитые страны мира. Поэтому в большинстве из них ввели системы пенсионного накопления в разных формах.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики. В ведомстве запустили цикл информационно-разъяснительных публикаций "10 вопросов и ответов о пенсионных накоплениях" с целью развеять мифы, предупредить разного рода манипулирования и недоразумения вокруг такой чувствительной темы как накопительное пенсионное обеспечение.

Ранее украинцам уже рассказали, зачем нужны пенсионные накопления и почему вообще нужно что-то менять в пенсионной системе. Во второй публикации цикла чиновники информируют, как действует система пенсионного накопления в других странах мира.

В частности, как говорится в сообщении, в некоторых странах такая система распространяются только на работников государственного сектора экономики, в других – на всех наемных работников, в отдельных – даже на безработных и детей. Большинство стран пытается расширить круг людей, которые являются участниками пенсионного накопления. Если добровольные пенсионные накопления есть у небольшой доли людей, вводят обязательные или накопления по принципу автозаписи (когда человека записывают в систему накоплений "по умолчанию", но он может отказаться, для чего нужно подать заявление).

Взносы в части стран платит только работник на собственный счет, в части стран – только работодатель на счет работника, в части – и работник, и работодатель. Ряд стран приняли решение уплачивать дополнительные взносы на счет человека от государства, например, одноразовый "приветственный" взнос при подключении человека к системе или взнос, который государство перечисляет при условии уплаты самим работником определенной суммы.

При этом, размеры взносов существенно отличаются и зависят от того, какие еще социальные взносы уплачиваются. На пенсионное накопление в разных странах платят от 2% до 18% заработной платы, а еще размер взноса может варьироваться в зависимости от возраста человека (старшие платят больше), в зависимости от уровня дохода, рода занятий.

Согласно последнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) из 77 стран, которые они исследовали и в которых есть накопительные пенсионные системы, в восьми странах, например, активы накопительных фондов превышают по размерам годовой ВВП. В среднем по странам ОЭСР активы накопительных пенсионных систем составляют около 70% от ВВП.

"Пенсионные накопления инвестируются в экономику, что способствует экономическому росту и увеличению количества рабочих мест. Это, в свою очередь, расширяет финансовые возможности солидарной пенсионной системы. Таким образом, наличие пенсионных накоплений помогает экономике и солидарной пенсионной системе", - подытожили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года в Верховную Раду внесен законопроект, который должен запустить механизм обязательных накопительных пенсий, однако он до сих пор так и не рассмотрен в первом чтении. Тем не менее, глава правительства Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в этом году.