Українцям на прикладі інших країн показали, як можна отримувати гідні пенсії

З демографічними змінами, через які неможливо забезпечити гідне життя тільки за рахунок солідарної пенсії, зіткнулися всі розвинені країни світу. Тому в більшості з них ввели системи пенсійного накопичення в різних формах.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. У відомстві запустили цикл інформаційно-роз'яснювальних публікацій "10 запитань і відповідей про пенсійні накопичення" з метою розвіяти міфи, попередити різного роду маніпулювання і непорозуміння навколо такої чутливої теми, як накопичувальне пенсійне забезпечення.

Раніше українцям вже розповіли, навіщо потрібні пенсійні накопичення і чому взагалі потрібно щось змінювати в пенсійній системі. У другій публікації циклу чиновники інформують, як діє система пенсійного накопичення в інших країнах світу.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в деяких країнах така система поширюється тільки на працівників державного сектора економіки, в інших – на всіх найманих працівників, в окремих – навіть на безробітних і дітей. Більшість країн намагається розширити коло людей, які є учасниками пенсійного накопичення. Якщо добровільні пенсійні накопичення є у невеликої частки людей, вводять обов'язкові або накопичення за принципом автозапису (коли людину записують у систему накопичень "за замовчуванням", але вона може відмовитися, для чого потрібно подати заяву).

Внески в частині країн платить тільки працівник на власний рахунок, в частині країн – тільки роботодавець на рахунок працівника, в частині – і працівник, і роботодавець. Низка країн ухвалила рішення сплачувати додаткові внески на рахунок людини від держави, наприклад, одноразовий "вітальний" внесок у разі під'єднання людини до системи або внесок, який держава перераховує за умови сплати самим працівником певної суми.

Водночас розміри внесків істотно відрізняються і залежать від того, які ще соціальні внески сплачуються. На пенсійне накопичення в різних країнах платять від 2% до 18% заробітної плати, а ще розмір внеску може варіюватися залежно від віку людини (старші платять більше), залежно від рівня доходу, роду занять.

Відповідно до останнього звіту Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) з 77 країн, які вони досліджували і в яких є накопичувальні пенсійні системи, у восьми країнах, наприклад, активи накопичувальних фондів перевищують за розмірами річний ВВП. В середньому по країнах ОЕСР активи накопичувальних пенсійних систем становлять близько 70% від ВВП.

"Пенсійні накопичення інвестуються в економіку, що сприяє економічному зростанню і збільшенню кількості робочих місць. Це зі свого боку розширює фінансові можливості солідарної пенсійної системи. Так, наявність пенсійних накопичень допомагає економіці і солідарній пенсійній системі", – підсумували у відомстві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року до Верховної Ради внесено законопроєкт, який повинен запустити механізм обов'язкових накопичувальних пенсій, однак він досі так і не розглянуто в першому читанні. Проте глава уряду Денис Шмигаль розраховує, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи ухвалять уже цьогоріч.