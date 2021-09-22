В Литве просят выбросить все китайские смартфоны и не покупать новые: это официальная рекомендация

В Литве пользователям смартфонов посоветовали выбросить китайские гаджеты и впредь не покупать их. Беспокойство властей вызвали функции цензуры, которые обнаружили в программном обеспечении от Xiaomi.

Речь об этом идет в докладе, подготовленном центром кибербезопасности Минобороны Литвы, пишет Reuters. В документе указывается, что китайские устройства "имеют встроенные возможности цензуры".

"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и побыстрее избавиться от тех, что уже куплены", - сказал заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.

Ведомство проверило международную версию "флагмана" от Xiaomi – модели Mi 10T 5G. Оказалось, что этот телефон способен цензурировать некоторые данные. несмотря на то, что был предназначен для продажи на территории ЕС.

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По умолчанию функция цензуры была отключена. Но, как установили в Литве, включить цензуру можно удаленно в любое время. Устройство изначально "умеет" распознавать и запрещать контент в котором содержатся фразы по типу "Свободный Тибет", "Независимость Тайваня" и "движение за демократию". Xiaomi не пока не стала комментировать эту информацию.

В последнее время отношения между Литвой и Китаем обострились из-за открытия в Вильнюсе миссии, которая будет называться "представительство Тайваня". КНР выступает против таких шагов. Пекин требует, чтобы все его дипломатические партнеры придерживались принципа "единого Китая", то есть не признавали Тайвань отдельным государством.

Официально остров входит в состав Китайской Республики (это не КНР), которая так и не получила полного дипломатического признания в мире. Например, Украина не признала это государство.

Китайская Республика имеет демократический строй с полупрезидентской системой и избирательным правом. В то же время Китайская Народная Республика (КНР) считает Тайвань своей "мятежной" провинцией и добивается полноценного возращения этой территории в свой состав. В то же время тайваньские политики все чаще делают заявления о независимости острова.

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