В Киеве продают квартиру с унитазом возле входной двери: какая цена

В Киеве продают смарт-квартиру общей площадью в 13 кв. м за 20,5 тыс. долларов (более 584 тыс. грн по актуальному курсу). Судя по выложенным фото, квартира "убитая": стены не покрашены и без обоев, санузел не отделен стеной и расположен возле входной двери и т.д.

Объявление выложено на сайте OLX. Его автор сообщает, что квартира расположена на 1 этаже кирпичной "хрущевки", а среди ее преимуществ отмечает:

минимальные затраты на коммунальные услуги;

новые металлопластиковые окна;

готовность квартиры "к дизайнерским воплощениям будущего владельца";

удобную транспортную развязку.

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В Киеве сдают в аренду квартиры без ремонта

Впрочем, "убитые" квартиры в Киеве не только продают, но и сдают в аренду. К примеру, за пять тысяч гривен в Дарницком районе города можно арендовать гостинку (небольшая однокомнатная квартира). "Квартира теплая, уютная, светлая. Нет холодильника и стиральной машины! Огромное преимущество квартиры – это закрытый тамбур с окном, по сути еще одна комната", – говорится в объявлении.

А за четыре тысячи гривен предлагают арендовать квартиру площадью всего в 23 квадрата. Без всей необходимой мебели, без ремонта. На кухне есть электрическая плита, бюджетная мойка. В комнате установили диван. Квартиру при этом сдают только для одного человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе за 8,8 тыс. долларов (около 250 тыс. грн по актуальному курсу) продают "эксклюзивную" квартиру с расположенным на кухне унитазом. Общая площадь однокомнатного жилья составляет 17 кв. м.