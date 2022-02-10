В Одессе продают квартиру с унитазом прямо возле кухонной плиты: сколько стоит

Роман Костюченко
Личные финансы
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1,9 т.
В Одессе продают квартиру с расположенным у кухонной плиты унитазом

В Одессе за 8,8 тыс. долларов (около 250 тыс. грн по актуальному курсу) продают "эксклюзивную" квартиру с расположенным на кухне унитазом. Общая площадь однокомнатного жилья составляет 17 кв. м.

Объявление о продаже размещено на специализированно сайте Dom.Ria. Согласно ему, к жилой комнате в 11,5 "квадратов" прилагается еще одна – на 5,5 кв. м.

В Одессе за 8,8 тыс. долларов продают "эксклюзивную" квартиру с расположенным на кухне унитазом

Судя по всему, эта комната – многоцелевого предназначения. Исходя опубликованных фото, она выполняет сразу несколько функций:

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  • крыльца;

  • кухни;

  • туалета.

Об этом свидетельствует наличие унитаза в считанных шагах от газовой плиты. Сидя на унитазе, кстати, удобно смотреть телевизор – он стоит на подоконнике внутреннего окна, расположенного между комнатами.

Унитаз расположен рядом с плитой

Также квартира имеет выход во внутренний дворик. Где позволяется сушить постиранное белье.

Согласно объявлению, стены в квартире кирпичные. А продают ее исключительно под капитальный ремонт.

"Продам самостоятельную 1-комнатную квартиру под капитальный ремонт. Цена соответствует состоянию, ликвид, 8800у.е.Такой цены вы не найдете. Эксклюзив", – говорится в объявлении.

Продают квартиру исключительно под капитальный ремонт

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве за 4-5 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру без ремонта, мебели и базовых удобств. А за четыре тысячи гривен предлагают арендовать квартиру площадью всего в 23 квадрата.

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