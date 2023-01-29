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В Киеве за 170 млн грн продают 4-этажный дом с кинозалом и SPA-зоной: как выглядит

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
В Киеве за 170 млн грн продают 4-этажный дом с кинозалом и SPA-зоной

В Киеве за 4,5 млн долларов (около 170 млн грн) продают 4-этажный дом на 8 комнат. Он имеет собственные бильярдную, кинозал, бассейн и SPA-зону. "В комплекте" к нему идет гостевой дом.

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Объявление о продаже размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Согласно ему, площадь:

  • основного дома – 867 "квадратов";
  • гостевого – 270 кв.м.
В Киеве за 4,5 млн долларов продают 4-этажный дом на 8 комнат

При этом подчеркивается: домовладение расположено на земельном участке в 0,45 га. "Жилой дом находится в непосредственной близости от главных транспортных магистралей центра столицы", – говорится в объявлении.

Площадь основного дома – 867 ''квадратов''

Что есть в доме

Дом имеет 4 этажа, на которых расположены 8 комнат. На 1 этаже размещены:

  • гостиная;
  • столовая;
  • кухня;
  • 2 санузла.
Дом имеет собственные бильярдную, кинозал, бассейн и SPA-зону

На втором – 5 спален. Каждая с санузлом.

На втором этаже дома расположены 5 спален, каждая с санузлом

На цокольном этаже расположены бассейн со SPA-зоной. На мансардном:

  • бильярдная;
  • кабинет;
  • кинозал.
''В комплекте'' идет гостевой дом

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве за 6,5 млн долларов продают 2-этажный дом на 8 комнат с садом и участком на 10 соток. Рядом с ним находится "дополнительный" дом со Spa, библиотекой и гостевым блоком. Особенный упор в объявлении делается на наличие рядом с домом "статусных соседей".

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