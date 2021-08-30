В каких странах украинским заробитчанам платят по 100 тысяч: опубликованы данные

Работодатели из европейских стран все чаще приглашают на работу украинских заробитчан. Ищут сварщиков, слесарей, операторов рабочих станков, разнорабочих. Так, зарплата трудовых мигрантов может стартовать от 31 тыс. грн для разнорабочих в Литве и достигать 100 тыс. грн в Фуццу (Япония) для специалистов-автомехаников.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на данные портала grc.ua. Опытными кадрами интересуются в Польше (44% всех актуальных иностранных вакансий), Литве (15%), Словакии (11%), Германии (7%), Латвии (7%) и Финляндии (7%).

Где больше всего платят украинским рабочим?

В Финляндии зарплата стартует от 94 тыс. грн. Работодатели ищут рабочих с опытом работы 2-3 года. При этом обязательно должны быть сертификаты, подтверждающие квалификацию и знание основ английского языка.

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Заработная плата в Германии начинается от 58 тыс. грн. В свою очередь в Польше платят от 46 тыс. грн. При этом есть важные преимущества – оклад, компенсация работникам из нашей страны за отбывание карантина (14 дней), тесты на COVID-19 и бесплатная вакцинация. В Словакии зарплата стартует от 47 тыс. грн, в Латвии – от 33 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, за первые шесть месяцев 2021 года заробитчане перевели в Украину более 2,5 млрд евро. Больше всего денег трудовые мигранты переслали из Польши, Литвы, Германии, Великобритании и Венгрии.