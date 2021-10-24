В каких случаях земельный участок может уйти государству: в Минюсте дали разъяснение

В случае, если после смерти человека его имущество (земельный участок, дом, автомобиль и пр.) никто не наследует, оно может перейти государству либо местным общинам. Причин, по которым механизм наследства не применяется, есть несколько: отсутствие у наследодателя каких-либо родственников, отказ наследников от имущества либо лишение последних права на наследство, а также пропуск срока для его принятия.

Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook. Имущество (либо его часть), которое никому не перешло после смерти правообладателя, называют выморочным. Именно оно может перейти в собственность государства, если будет признано таковым по определенной законом процедуре.

В частности, согласно статье 1277 Гражданского кодекса, суд может признать наследство выморочным, если:

по закону и по завещанию отсутствуют наследники;

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наследники есть, но они лишены права на наследство;

такие лица отказались принимать наследство или просто не приняли его в установленный срок.

Отказ наследников может быть в нескольких случаях:

большой налог при вступлении в права наследования;

сумма долгов завещателя превышает стоимость имущества (наличие кредитов и т.д.);

объект находится в аварийном состоянии и не представляет ценности.

Важным условием при отказе от имущества должно быть отсутствие прописки наследника вместе с умершим на момент смерти.

Нередко бывают случаи, когда родственники хотят реализовать свои права наследования, однако им в этом отказывают. Причин для отказа есть много, например:

человек совершал противоправные действия по отношению к погибшему или его родственникам;

завещание было составлено с помощью шантажа либо насилия со стороны того, кто претендует на наследство;

наследник лишен родительских прав по отношению к завещателю;

человек не выполнял своих обязанностей по уходу за завещателем и пр.

Если на протяжении 6 месяцев со дня смерти человека о правах наследства никто так и не заявил, на его имущество имеют право государство или местные общины. Однако право собственности на выморочное имущество не наступает автоматически.

Законодательством прописан четкий механизм:

признать наследство выморочным может только суд. Для этого государство либо местная община должны подать иск по истечении 1 года после открытия наследства;

наследованию подлежит не только собственность, но и все долги владельца. Однако суд может уменьшить сумму долгов, если она существенно превышает стоимость имущества.

перед обращением в суд необходимо тщательно проверить, действительно ли нет претендентов на наследство;

после получения решения суда о переходе права собственности на имущество к местной общине, такое право регистрируется в общем порядке.

В случае, если объектом наследования выступает недвижимость, то при признании ее выморочной получателем становится местная община. Остальное имущество переходит в собственность государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не хотят или не могут ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.