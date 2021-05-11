В Кабмине заявили, что стабилизировали цены на гречку

В апреле 2021-го в Украине снизилась цена на гречку. В Кабмине заявляют, что добились этого благодаря введению господдержки аграриев. Так, в течение месяца средняя потребительская цена на крупу снизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. "Ценовая стабилизация была достигнута благодаря введению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей", – говорится в сообщении.

Так, программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречихи. Это обеспечит стабильный объем производства, равный внутреннему потреблению, и в перспективе – ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тыс. га.

Отмечается, что Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа РФ экспортировать эту продукцию в Украину. В 2020/2021 маркетинговом году внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн – на пищевые нужды.

В 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки гречихи на начало текущего маркетингового года составляют 10 тыс. тонн, а на конец года прогнозируются в объеме 20 тыс. тонн. По состоянию на 1 мая, по экспертным подсчетам, в Украину импортировали 46 тыс. тонн гречки.

Напомним, Россия временно прекратит экспорт гречки в Украину и остальные страны, поскольку ее правительство внесло этот товар в перечень жизненно необходимых для внутреннего рынка. По последней информации, запрет на экспорт будет действовать до 31 августа 2021 года.

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