В Украине готовят повышение пенсий для 10 млн человек: названы точные суммы

В марте 2022 года повышенные пенсии получат около 10 млн пенсионеров. Это станет возможным не только за счет индексации. Некоторым категориям граждан проведут перерасчет пенсионных выплат и увеличат доплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио, о чем информирует правительственный портал. Глава ведомства озвучила комплексные системные меры правительства на 2022 год по поддержке наиболее уязвимых слоев населения, лиц с инвалидностью и семей с детьми.

В частности, повышение ежемесячного дохода для 10 млн пенсионеров произойдет на счет:

ежегодной индексации выплат для всех граждан пенсионного возраста;

Видео дня

перерасчета пенсий военным пенсионерам и "чернобыльцам";

увеличения минимальных пенсий для отдельных категорий граждан;

повышения компенсационных выплат пожилым людям.

Перерасчет пенсий всем категориям пенсионеров, назначенных до 2019 года (таких 5,9 млн граждан), произойдет в связи с повышением на 14% показателя средней заработной платы, учитываемой для исчисления страховых пенсий. В зависимости от индивидуальных ключевых показателей (стаж работы и коэффициент заработка) минимальная сумма повышения составит 100 грн, а в среднем пенсионная выплата станет больше на 500 грн.

Для лиц, на которых не распространяется порядок индексации, доплата к пенсии составит 135 грн. К таким относятся:

госслужащие;

научные работники;

помощники нардепов;

получатели спецпенсий (судьи, прокуроры);

лица, которым пенсию впервые назначили в 2019-2021 году;

лица, получающие минимальный размер пенсии.

Для 524,1 тыс. военных пенсионеров ежемесячная выплата вырастет в среднем на 700 грн. Перерасчет будет осуществлен с учетом показателя 14%. Но тут важно отметить, что на эти 14% повысится лишь основной размер пенсии без учета повышений и надбавок, которые увеличиваются вместе с прожиточным минимумом.

В связи с повышением на 14% минимальных пенсий по "чернобыльскому" закону, будут пересчитаны выплаты для потерпевших с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС. По данным Минсоца, размеры увеличенных пенсий составят:

для I группы инвалидности – 6840 грн (вместо 6000 грн);

для II группы инвалидности – 5472 грн (вместо 4800 грн);

для III группы инвалидности – 4218 грн (вместо 3700 грн);

для детей с инвалидностью – 4218 грн (вместо 3700 грн).

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, получившим инвалидность, повышение пенсионной выплаты составит:

І группа – с 10 340,35 грн до 12 605,27 грн ( + 2 264,92 грн );

ІІ группа – с 8 272,28 грн до 10 084,22 грн ( + 1 811,94 грн );

ІІІ группа – с 6 204,21 грн до 7 563,16 грн (+ 1 358,95 грн).

Это коснется следующих категорий граждан:

лиц с инвалидностью I группы и пенсионеров с 60 до 65 лет с полным страховым стажем (30 для женщин и 35 лет для мужчин) – с 2200 грн до 2300 грн ;

неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, а также для лиц с инвалидностью и лиц, не имеющих права на пенсию – с 1934 грн до 2100 грн.

Для пожилых людей от 75 до 80 лет размер ежемесячной компенсационной выплаты поднимется с 400 до 456 грн, а для пенсионеров после 80 лет – с 500 до 570 грн.

Напомним, такие компенсации к пенсиям были введены в 2021 году в рамках президентской программы по возрастным доплатам для пожилых людей согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". При этом, право на компенсационную выплату имеют лишь те пожилые люди, у которых пенсия не превышает 10340 гривен.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам (таковых) около 2,6 млн) фактически будет произведен в апреле, но повышенные пенсии будут выплачены уже в июне с учетом изменений в порядке предоставления отчетности об уплате ЕСВ.

Для тех работающих пенсионеров, размер пенсионной выплаты у которых составляет прожиточный минимум, перерасчеты будут проведены с июля и повышены с 1934 грн до 2027 грн, а с декабря до 2 093 грн.

Речь идет о дальнейшем повышении пенсий в рамках президентской программы по возрастным доплатам для пожилых людей. В частности, с 1 октября для всех пенсионеров после 70 лет доплата к пенсионной выплате составит 300 грн. По данным Минсоца, в Украине около 4 млн. таких граждан.

Ключевыми критериями в данном случае будут возраст пенсионера и длительность страхового стажа. В частности, минимальная пенсионная выплата повысится:

для лиц после 70 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – до 3000 грн ;

для лиц после лет с меньшим трудовым стажем – пропорционально 3000 грн. Например, для женщины 70-и лет, имеющей 28 лет страхового стажа, минимальная пенсионная выплата составит 2800 грн (2800 грн = 3000 грн х 28 лет/30 лет).

Лазебная отметила, что ранее уже была установлена минимальная пенсионная выплата для лиц старше 80 лет (со страховым стажем для мужчины 25 лет и для женщины 20 лет) в размере 2600 грн, а для лиц в возрасте от 75 до 80 лет (со страховым стажем для мужчины 25 лет и для женщины 20 лет) – в размере 2500 грн.

В данном случае речь идет о тех пенсионерах, которым в марте будет установлена минимальная пенсионная выплата 2300 грн. При условии наличии у них полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) их пенсия повысится еще раз с 1 декабря до 2 500 гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.