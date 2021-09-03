В Харькове разгорелся скандал: машинист метро продавал билеты в зоопарк и оказался под угрозой увольнения
В Харькове разгорелся скандал: коммунальным работникам в качестве поощрения выдали пригласительные в местный зоопарк. А один из машинистов городского метрополитена решил продать 3 доставшиеся ему билета аж за 2500 грн. Вскоре в соцсетях заявили, что за такие действия его собираются уволить.
Об инциденте стало известно из местного телеграмм-канала "ХХ". Там вначале опубликовали скрин самого объявления о продаже, а позже историю о том, что его автором выступил машинист метро, которому задерживают зарплату. По данным канала, после огласки машиниста захотели уволить, а вместе с ним и его жену, которая также работает в метрополитене Харькова, но находится в декрете.
Пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер в разговоре с OBOZREVATELподтвердил, проблемы с зарплатами на предприятии действительно есть:
"У нас есть задержки, но зарплата на нашем предприятии выплачивается частями. Каждую неделю работники получают какую-то долю от зарплаты".
\В то же время, информацию об увольнении сотрудника, который продавал билеты, в метрополитене опровергают: "Машинист находится в отпуске, а его жена – в декретном отпуске. – говорится в заявлении гендиректора предприятия Вячеслава Стаматина. – После того как все это разгорелось, пришлось успокаивать женщину, которая воспитывает маленького ребенка, говорить, что ее ждут на работе, а не увольняют. Машинист также уволен не будет, он занимается своей работой".
Напомним, в этом году после реконструкции открылся местный зоопарк Харькова. Но попасть туда пока могут не все желающие. Как сообщили нам в метрополитене, пригласительные в зоопарк одними из первых получили все работники всех коммунальных предприятий города.
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