Украинцы продали рекордный объем валюты в декабре: почему население "сдает" доллары и евро

В декабре 2021 года украинцы продали валюты на 2,236 млрд долларов, а купили на 1,982 млрд долларов. Таким образом, впервые с июля население Украины продало валюты больше, чем купило. Впрочем, по словам экспертов, это было ожидаемо, поскольку высокие продажи валюты в декабре являются традиционным трендом, ведь люди готовятся к праздникам.

Кроме того, по данным Нацбанка, по итогам 2021 года население Украины продало валюты на 1,21 млрд долларов больше, чем приобрело. Это превысило показатели предыдущих двух лет. В частности:

по итогам 2020 года, объем продажи наличной валюты был выше покупки на 1,098 млрд долларов;

а по итогам 2019 года население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Это – сезонный тренд

Высокие продажи валюты в декабре – это традиционный тренд конца года, когда население готовиться к праздникам, рассказал OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. При этом он подчеркнул: в декабре-2021 к этом тренду подключились еще два фактора:

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высокая инфляция, которая по итогам года составила 10%;

относительно сильный американский доллар.

"При таком росте цен надо было продавать больший объем валюты. Ведь растущие цены требуют больших расходов. Следует также отметить, что из-за карантинных ограничений многие остались в Украине и для отдыха также могли продавать валюту", – отметил он.

Что еще повлияло на высокую продажу валюты

Помимо сезонного тренда и роста инфляции, на рост продаж валюты в Украине повлияли еще 2 фактора, рассказывает Шевчишин. В частности:

растущий IТ сектор – к внутреннему рынку добавились белорусские специалисты, переехавшие в Украину. Его представители являются активными продавцами валюты;

высокие девальвационные и инфляционные ожидания на 2022 год – с огромной вероятностью они подтолкнули продажи валюты для реализации населением давно запланированных покупок: автомобилей, жилья, крупной бытовой техники.

Что будет с валютой дальше

Эксперт уверяет: рынок нацелен на ослабление гривни. Об этом свидетельствуют ожидания существенного прироста импорта:

за счет энергоносителей;

за счет замещения части продукции остановленных предприятий по причине высоких цен на газ.

"Также нерезиденты возобновили вывод инвестиций из страны. Так, с начала 2022 года они сократили портфель облигаций внутреннего государственного займа почти на 2 млрд гривен на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США", – отметил он.

Также Шевчишин обратил внимание на грядущие возмещения НДС и бюджетных средств подрядчикам. По его словам, они могут усилить давление на гривню.

"В ближайшее время гривня протестирует на прочность уровень курс 27,5 грн/ доллар. При этом покупатели продолжат предпринимать попытки еще больше ослабить курс нацвалюты", – спрогнозировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НБУ к 1 января 2022 года увеличил международные (золотовалютные) резервы страны до 30,94 млрд долларов. Больше по итогам года было только в сентябре-2021, когда ЗВР побили рекорд за 9 лет, составив 31,61 млрд долларов.