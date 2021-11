В Чехии огромный спрос на заробитчан из Украины: кто нужен больше всех

Работодатели из Чехии активно приглашают украинцев на работу. Средняя зарплата, которую предлагают украинцам в этой стране, составляет 67,5 тыс. грн. Больше всего платят IT-специалистам. Меньше всего – работникам сельского хозяйства, строителям и домашнему персоналу. Сами же чехи, по информации СМИ, активно ездят на работу в соседнюю Германию.

Согласно данным портала grc.ua, активней всего в Чехию приглашают, собственно, айтишников (31% вакансий), а также специалистов в категориях "Продажи" (19% вакансий) и "Производство и сельское хозяйство" (15% вакансий).

Кроме вышеуказанных категорий, востребованными в Чехии являются и украинцы-представители других профессий. В частности, речь идет о:

домашнем персонале (9% вакансий);

экспертах по автомобильному бизнесу (8%);

строителях (7%);

студентах и начинающем персонале (6%);

сфере гостеприимства (2%);

индустрии красоты и спорта (2%);

ученых и учителях (1%).

В основном в Чехии украинцам платят 35,5 – 62 тыс. грн. Такую зарплату предлагает 41% работодателей. Кроме того:

23% работодателей готовы платить украинским работникам до 89 тыс. грн.;

18% – до 117 тыс. грн;

12% – до 143 тыс. грн;

6% – от 143,5 тыс. грн.

Практически все вакансии от 100 тыс. грн – это должности для IT-специалистов: программистов, тестировщиков, IT-рекрутеров, финансистов в IT, менеджеров по продажам в IT, руководителей проектов, маркетологов в IT и тому подобное.

До 80 тыс. грн предлагают продажникам не из IT. До 70 тыс. грн – специалистам из сферы "Наука и образование" и "Автомобильный бизнес".

До 50 тыс. грн могут зарабатывать повара, официанты, администраторы СПА-салонов и салонов красоты, тренеры для спорт-клубов. А до 45 тыс. грн:

домашнему персоналу;

строителям;

трактористам;

электрикам;

водителям погрузчиков;

разнорабочим;

рабочим на конвейерную ленту.

"Оклад зависит от опыта работы, знания чешского языка и готовности к сверхурочной работе. Обещают спецодежду, питание и проживание за счет работодателя и соблюдение трудового договора. Обязательно наличие загранпаспорта и сертификата о вакцинации, всеми другими вопросами (оформление разрешения на работу и рабочей визы) обещает заняться работодатель", – рассказывают в grc.ua.

Украинцы уезжают работать в Польшу, Германию и другие страны ЕС из-за огромной разницы в зарплатах. Такая ситуация уже привела к дефициту на внутреннем рынке труда. От этого страдает экономика Украины: у работодателей нет возможности привлекать профессиональных сотрудников, поэтому приходится конкурировать с иностранцами. И выиграть в этой конкуренции крайне сложно.

Трудовая миграция из Украины уже выходит на допандемический уровень. Так, за первое полугодие 2021 года заробитчане получили более 400 тыс. рабочих виз для поездки в Польшу, тогда за весь 2020-й – лишь 500 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину поступает все больше денег в виде частных переводов. Так, с начала 2021 года их объем составил более 10 млрд долларов. Значительную часть этой суммы составляют переводы от заробитчан.