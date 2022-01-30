В аэропорту Харькова иностранцев обманули с валютой: $100 купили по курсу 20,85. Видео

В Харькове иностранцев на 800 гривен обманули с покупкой валюты. Доллары США на украинскую гривну им обменяли по невиданному в Украине курсу 20,85.

Один из обманутых мужчин рассказал об этом на видео, отметив, что история может стать наукой для других. Ролик распространили местные Telegram-каналы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам автора, говорящего на русском языке с акцентом, в Харьков он прилетел несколько дней назад, не сам. Валюту иностранцы решили разменять прямо в аэропорту.

Правда, в обменнике для них курс за приобретение долларов "опустили" более чем на 8 гривен, из-за чего иностранцы лишились значительной суммы.

Видео дня

"Нас просто лохонули на 800 гривен. На табло было написано 20,85 за доллар вместо 28,05", – утверждает мужчина.

Он также показал фото квитанции. На ней четко видно, что за $100 иностранцы получили всего 2085 гривен.

"Добро пожаловать в Харьков!" – возмутился мужчина за кадром, назвав ситуацию полной монополией и попросив админов Telegram-каналов распространить эту историю.

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