Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: как это сделать

Чтобы узнать о начислении субсидии украинцам необязательно связываться с соответствующими органами – это можно сделать онлайн. Также онлайн можно узнать о размере начисленной поддержки.

Видео дня

Для этого нужно зайти на соответствующий портал Минсоцполитики – subsidii.ioc.gov.ua. Далее в специальном поле следует ввести личные данные:

область;

населенный пункт;

улицу;

номер дома;

при необходимости – номер квартиры.

Важно: больше никаких данных вводить не нужно. Т.е., не требуется вводить:

фамилию;

имя;

отчество;

паспортные данные;

ИНН и пр.

Далее следует подтвердить, что вы не робот. Потом – нажать кнопку "Искать".

После этого на экране появится вся информация о субсидии. В частности:

ее начисление или отсутствие;

сумма;

период назначения и пр.

Также онлайн можно подать заявку на начисление субсидии. Для этого нужно:

зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью электронной подписи;

в личном кабинете выбирать раздел "Коммуникации по ПФУ" и пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

дать согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить";

выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполнить поля онлайн-формы;

добавить предварительно отсканированные копии документов;

нажать кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы;

наложить цифровую подпись и отослать документы в ПФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторых украинцев обязали вернуть субсидии. Речь о тех, кто скрыл информацию о своем доходе и продолжал получать поддержку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!