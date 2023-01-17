Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: как это сделать
Чтобы узнать о начислении субсидии украинцам необязательно связываться с соответствующими органами – это можно сделать онлайн. Также онлайн можно узнать о размере начисленной поддержки.
Для этого нужно зайти на соответствующий портал Минсоцполитики – subsidii.ioc.gov.ua. Далее в специальном поле следует ввести личные данные:
- область;
- населенный пункт;
- улицу;
- номер дома;
- при необходимости – номер квартиры.
Важно: больше никаких данных вводить не нужно. Т.е., не требуется вводить:
- фамилию;
- имя;
- отчество;
- паспортные данные;
- ИНН и пр.
Далее следует подтвердить, что вы не робот. Потом – нажать кнопку "Искать".
После этого на экране появится вся информация о субсидии. В частности:
- ее начисление или отсутствие;
- сумма;
- период назначения и пр.
Также онлайн можно подать заявку на начисление субсидии. Для этого нужно:
- зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью электронной подписи;
- в личном кабинете выбирать раздел "Коммуникации по ПФУ" и пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- дать согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить";
- выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполнить поля онлайн-формы;
- добавить предварительно отсканированные копии документов;
- нажать кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы;
- наложить цифровую подпись и отослать документы в ПФУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, некоторых украинцев обязали вернуть субсидии. Речь о тех, кто скрыл информацию о своем доходе и продолжал получать поддержку.
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