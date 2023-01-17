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Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: как это сделать

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,0 т.
Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн

Чтобы узнать о начислении субсидии украинцам необязательно связываться с соответствующими органами – это можно сделать онлайн. Также онлайн можно узнать о размере начисленной поддержки.

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Для этого нужно зайти на соответствующий портал Минсоцполитики – subsidii.ioc.gov.ua. Далее в специальном поле следует ввести личные данные:

  • область;
  • населенный пункт;
  • улицу;
  • номер дома;
  • при необходимости – номер квартиры.

Важно: больше никаких данных вводить не нужно. Т.е., не требуется вводить:

  • фамилию;
  • имя;
  • отчество;
  • паспортные данные;
  • ИНН и пр.

Далее следует подтвердить, что вы не робот. Потом – нажать кнопку "Искать".

Какие данные нужно вводить для проверки начисления субсидии

После этого на экране появится вся информация о субсидии. В частности:

  • ее начисление или отсутствие;
  • сумма;
  • период назначения и пр.
Узнать,начислена ли субсидия, можно онлайн

Также онлайн можно подать заявку на начисление субсидии. Для этого нужно:

  • зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью электронной подписи;
  • в личном кабинете выбирать раздел "Коммуникации по ПФУ" и пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • дать согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку "Продолжить";
  • выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • заполнить поля онлайн-формы;
  • добавить предварительно отсканированные копии документов;
  • нажать кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы;
  • наложить цифровую подпись и отослать документы в ПФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторых украинцев обязали вернуть субсидии. Речь о тех, кто скрыл информацию о своем доходе и продолжал получать поддержку.

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