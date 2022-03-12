Уже 2 миллиона украинцев подали заявки на получение 6500 грн

Только за 4 дня поступило 2 миллиона заявок от украинцев на выплату 6500 грн от работников и физлиц-предпринимателей ("ФОП") из регионов, где ведутся самые активные боевые действия. Средства с єПідтримки, напомним, можно тратить на что угодно, а также снимать в банкомате или перечислять на другие карты.

"Получили 2 млн заявок на выплату 6500 грн єПідтримки. Такое количество подали спустя 4 дня. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и "ФОП" всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия", – написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине власти возместят коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев. Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля. Уже с апреля можно будет подавать заявки.

Видео дня

Так, на компенсацию коммунальных расходов могут рассчитывать громады, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, детсадах и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники, обороняющие Мариуполь, отразили очередную атаку оккупантов. Бой для агрессоров завершился большим количеством убитых, выжившие спасались бегством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!