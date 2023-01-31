Новые поезда из Украины в Польшу: "Укрзалізниця" запускает два рейса. Расписание

Из Украины в Польшу назначили новые поезда, которые выйдут на маршруты с 19 февраля. Это два рейса: из Харькова в Перемышль (через Киев) и из Киева в Хелм (с возможностью пересадки в направлении Варшавы).

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ). Билеты на оба поезда уже доступны для покупки в приложении и чат-боте УЗ, а также на сайте компании и в кассах железнодорожных вокзалов.

Расписание поезда Харьков – Перемышль

Рейс № 73/74 начнет курсировать с 19 февраля. Поезд будет ходить не каждый день, а лишь по нечетным числам месяца в сторону Польши, и по четным – в обратном направлении, в Украину.

Отправление из Харькова – в 14:07 по четным числам. Остановка в Киеве – в 21:04, прибытие в Перемышль – в 11:13 на следующий день.

Отправление из Перемышля – в 13:45 по четным числам. Прибытие в Харьков – в 10:01 на следующий день.

Таким образом, у харьковчан появится возможность отправляться в Польшу ежедневно. Дело в том, что поезд № 93/94 Харьков – Хелм уже курсирует по четным числам.

Расписание поезда Киев – Хелм

Рейс № 67/19-20/68 будет ежедневным. Он позволит украинцам пересаживаться на поезд в Варшаву.

Отправление из Киева – ежедневно в 18:14, прибытие в Хелм – в 4:55 на следующий день.

Отправление из Хелма – в 23:45, прибытие в Киев – в 13:07 на следующие сутки.

"Пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд ІС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Также в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ІС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте Польской железной дороги", – объяснили в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" также изменила правила продажи билетов в Варшаву. Новшества пришлось ввести из-за новых схем перекупщиков, которые наживаются на билетах на популярные среди украинцев рейсы.

Польша – не единственное направление, в котором Украина расширяет количество ж/д маршрутов. Так, с 18 января УЗ вернула поезд в Румынию.

Он призван разгрузить единственный втомобильный пункт пропуск на границе двух стран. А расписание поезда построено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на румынские поезда и добраться из приграничного города Валя-Вишеулуй в Сигет, Клуж и Бухарест.

А в декабре возобновилось сообщение со словацким Кошице. Для удобства пересадок поезда проходят через станцию ​​Чоп.

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