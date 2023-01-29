"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов в Варшаву: как теперь это будут делать

"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов на самые ажиотажные международные рейсы. В частности, на поезд № 67/68 Киев – Варшава – Киев: билеты на него можно купить только онлайн и не больше 4 единиц в одни руки. Также продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый последующий 20-й день поступают в продажу каждый день ровно в 08:00.

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В то же время, как рассказали в компании, с 28 января 2023 года меняются правила продажи возвращенных билетов. Так, все проездные документы, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему четко за один день до даты поездки между 08:00 и 09:00.

"Если не успели приобрести билет за 20 дней, теперь не нужно за ними охотиться или обращаться к "перекупщикам" – можно найти все возвращенные билеты в этот четкий промежуток времени. А билеты, которые будут сдавать день в день, будут возвращаться в систему не позднее чем через 30 минут после сдачи", – объяснили в компании.

Зачем ввели изменения

В "Укрзалізниці" объяснили, что изменения были введены с целью искоренения злоупотреблений и спекуляций. В частности, чтобы сделать невозможной перепродажу билетов.

Впрочем, отмечается, перекупщики "перестроили алгоритмы своих действий на "онлайн-рельсы". Для этого они приступили "к охоте на билеты с возвращений" – "выхватывая" до 90 единиц в месяц только на варшавский рейс.

"Мы провели ряд "контрольных закупок" по объявлениям в сети, где за "комиссию" предлагали найти билеты на Варшаву. Материалы передаем соответствующим органам в работу, но уже быстро и показательно очистились от сотрудников-нарушителей, на которых упало подозрение", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" также изменила расписание ряда поездов, курсирующих на участке Кривой Рог – Никополь – Запорожье. Изменения вступили в силу 18-20 января.

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