Укранинцы точно будут получать 1 тыс. грн за вакцинацию – Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении из госбюджета денег на проведение выплат вакцинированным украинцам. На реализацию программы, получившей название "еПоддержка", будет направлено 8 млрд грн.

О подписании закона свидетельствуют данные о его состоянии на сайте Верховной Рады. Согласно документу, кроме 8 миллиардов на сами выплаты, еще 2,2 млрд грн будет выделено на боротьбу з COVID-19.

Кроме того, в госбюджет Украины на 2022 год также заложили средства для проведения этих выплат. Их размер составляет 3 млрд грн.

На первом этапе программы выплаты планируется делать через приложение Дія. Для этого нужно:

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в Дії перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнесс-залы;

внутренних перевозок.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг.

Министерство экономики будет начислять деньги на спецкарточки украинцев. Те в свою очередь могут рассчитываются ими на предприятиях, соответствующих определенным MCC-кодам.

МСС-код – код вида торговой точки. Это четырехзначный номер, который применяется в отрасли банковских карт для классификации торгово-сервисных предприятий по типу их деятельности.

Как рассказали в Минцифре, финансовые операции с виртуальными картами будут вполне безопасными. Они будут проходить через банки-партнеры, а те имеют надежные системы защиты платежей.

Выплаты 1 тыс. грн вакцинированным украинцам с 19 декабря будут проводиться исключительно с помощью приложения Дія. А бизнесу для участия в программе обязательно понадобится платежный терминал или онлайн-система продаж.

Рассчитаться полученными деньгами другим способом у украинцев не получится. "Для участия предприятиям требуется наличие платежного терминала или онлайн-точки продаж, соответствие основной деятельности MCC-кодам, перечень которых будет определен постановлением правительства", – рассказал OBOZREVATEL директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Украины Александр Палазов.

Украинцы не смогут получить выплату за вакцинацию "живыми" деньгами из-за того, что это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Об этом телеканалу "Дом" сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"У живых денег есть обратная сторона медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратятся на импорт", – рассказал он.

OBOZREVATEL ранее писал, что никаких комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить обещанные президентом Украины Владимиром Зеленским 1000 грн, не будет. Карточки будут доступны в госсервисе Дія, они будут бесплатными.