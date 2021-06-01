Украину ждет резкий обвал цен на часть жилья: какие квартиры подешевеют

В Украине ожидается подорожания одно-двухкомнатных квартир в новых домах и качественной "вторички" из-за ипотеки. В то же время типовая советская застройка может подешеветь по причине отсутствия спроса.

Об этом рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян, пишет UBR.ua. "Летом продажи традиционно падают, но мы вполне можем увидеть сохранение спроса на текущем уровне, благодаря ипотечным программам. Да и не стоит забывать, что в отсутствии других реальных альтернатив недвижимость остается единственным понятным способом инвестирования для украинцев", – сказал эксперт.

Отмечается, что интерес к ипотеке под 7% и минимальным первым платежом в 15% собственных средств наблюдается довольно большой, но говорить о действительно массовом спросе на этот продукт пока не приходится.

Видео дня

"Однако негативные воспоминания о валютной ипотеке все еще присутствуют, так что ажиотажа мы не наблюдаем, да и государство выделило на программу лишь 2,5 млрд грн, что также ограничивает число потенциальных заемщиков помимо жестких требований", – отмечает специалист.

Так, для того чтобы в Украине возник сильный интерес к ипотеке, ставки должны быть существенно ниже. Конечно, мечтать о 2,5% годовых как в США не приходится из-за сильной разницы в процентных ставок: в ФРС ее сейчас еще держат на около нулевом уровне, тогда как в НБУ ее совсем недолго продержали на отметке в 6% и на данный момент увеличили до 7,5%.

Ранее сообщалось, что в Киеве в 2021-м средняя цена квартир на первичном рынке может вырасти на 15-20% и достичь $1,3 тыс./кв. м. К концу 2023 года – до $2 тыс./кв. м.

Как сообщал OBOZREVATEL: