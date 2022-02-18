Украину заполонил фальсификат оливкового масла: как определить подделку

На украинских рынках под видом оливкового масла продают подсолнечное. В которое добавляют различные химические вещества – для имитации цвета и запаха. При этом фальсификат визуально выглядит безупречно и отличить настоящий продукт от подделки бывает непросто. Тем не менее, способы для этого есть, хотя исчерпывающий ответ в таком случае можно получить, лишь подвергнув покупку лабораторному анализу.

Впрочем, как рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов ТСН, есть один точный способ, который позволяет отличить натуральное оливковое масло от подделки даже на глаз. Правда, действует он лишь в холодное время года.

Суть в том, что на холоде оливковое масло быстро густеет. А фальсификат сохраняет одинаковую вязкость при любой температуре.

"Это связано с замерзанием жирных кислот и натурального воска, которые содержатся в плодах оливы. Воск выделяется оливковым деревом как естественный защитный слой. В разных количествах он содержится и в масле. Воск застывает первым, и это легко заметить", – отмечает Несмиянов.

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Другие способы определить фальсификат

Кроме того, выбрать качественный продукт поможет еще и внимательное изучение даты разлива масла на этикетке. Ведь в Украине нередко продают оливковое масло, срок годности которого истек уже полгода назад, а то и больше.

Еще один признак "паленного" продукта – цена. Эксперт утверждает: оливковое масло первого отжима не может стоить дешевле 300 грн.

Также о подделке может свидетельствовать тара, в которую разлито масло. По словам Несмиянова, весь продукт, разлитій не в стеклянные бутылки – фальсификат.

Остальные нюансы производства может выявить только лаборатория. Например, принадлежит ли продукт к первому отжиму или же был получен уже из жмыха.

В любом случае нужно избегать покупок оливкового масла в интернете или на рынке в небольших торговых точках. Там шансов наткнуться на фальсификат намного больше.

Поэтому лучше покупать оливковое масло в крупных торговых сетях, которые заботятся о своей репутации и тщательно выбирают поставщиков. Конечно, и там стопроцентной гарантии покупателю никто не даст, но все же вероятность приобрести качественный продукт будет у покупателя гораздо выше.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Несмиянов рассказал о масштабах фальсификации сливочного масла в Украине. По его словам, поддельное масло изготавливают в каждой области.