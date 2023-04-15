Украинцы жалуются на скрытые комиссии банков: когда приходится переплачивать 

Украинцы жалуются на двойную комиссию при пополнении банковских карт. Так, при оформлении в Ощаде карты "Моя Карта" в USD, в отделении и на "горячей" линии банка якобы заверили, что никаких комиссий по пополнению или зачислению средств на эту карту нет. Но уже при первом пополнении оказалось, что такая комиссия существует.

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"Мне присылают средства в размере 300 USD и комиссия снимается – 11 USD… На следующий день иду в отделение и вместе с работником банка звоним на горячую линию. 30 минут переключений и ожидания и узнаем информацию, что на этой карте есть комиссия и двойная конвертация, хотя нигде в тарифах, договоре такой информации не указано!", – цитирует недовольного клиента издание "Минфин".

USD переводят в EUR, затем снова в USD, снимают 1% за конвертацию и еще 1% за возможный овердрафт. Банк, конечно, имеет право устанавливать свои условия, но клиента возмутило, что эта информация не была доведена до сведения.

Что касается тарифов, то в пресс-службе Ощада сообщили, что согласно условиям банка зачисление средств на счет в валюте счета осуществляется бесплатно. Если же валюта другая, то сумма сделки перечисляется по курсу банка по состоянию на день ее проведения. При этом дополнительно блокируется 2% суммы сделки: 1% - комиссия за конвертацию и 1% - возможные курсовые разницы. Если клиент снимает наличные деньги, то дополнительно блокируется комиссия за снятие наличных.

"На момент списания суммы со счета применяется курс банка, действующий в день списания. Если курс блокировки и списания не отличается, то 1% суммы (возможные курсовые разницы) возвращается клиенту на счет, комиссия за конвертацию и снятие наличных, если такая имела место, взимается со счета клиента", — сообщили в пресс-службе финучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вводят облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

При этом за время полномасштабной войны выросла доля неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34 до 39% от общего количества займов. Однако банки не спешат массово судиться с украинцами за возвращение долгов по этим займам, а значит, кредиты, скорее всего, продадут коллекторам.

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