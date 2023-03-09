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Украинцы жалуются на сбой в "Приват24": часть функций оказалась недоступной

Ксения Капустинская
Личные финансы
1 минута
4,8 т.
В 'Приват24' наблюдаются сбои

Украинцы 9 марта жалуются на сбои в работе онлайн-банкинга ПриватБанка – системы "Приват24". В приложении возникают ошибки, и пользователям периодически недоступны разные сервисы.

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О проблемах украинцы сообщают на странице ПриватБанка в Facebook. В банке признают наличие проблем: "Знаем, уже чиним", – говорится в ответе службы поддержки одному из клиентов.

Больше всего проблем возникает с получением выписок по счетам. Однако также есть жалобы на сбои при внесении наличных через терминалы и банкоматы, на неправильное отображение баланса по карте, а также на проблемы с денежными переводами.

Так, при попытке просмотреть выписку по счету, клиентам может выдавать два типа ошибок. В одном случае в сообщении говорится о наличии технической проблемы. Во втором – система просто указывает, что данных по счету якобы нет. Повторный запрос иногда решает проблему, а иногда – нет.

Ошибки в приложении ''Приват24''

"Почему банкоматы отказываются принимать наличные на карту?", "Средства не засчитываются на карты. Не доходят", – также сообщают клиенты банка.

Клиенты жалуются на сбой ''Приват24''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк изменил правило для "Приват24". Теперь новые пользователи системы могут добавить свои персональные данные через портал Дія.

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