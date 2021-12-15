Украинцы зарабатывают тысячи долларов онлайн на международных рынках: профессии и доходы

В период с третьего квартала 2020 года по третий квартал 2021-го средний заработок фрилансеров вырос аж на 20%, IТ-компаний – на 28%. Так, фрилансеры только за июль-сентябрь заработали в среднем $3 720 (100 тыс. грн по сегодняшнему курсу), а IТ-компании – $4 390 (118,3 тыс. грн).

Больше всего за третий квартал (июль – сентябрь) 2021-го заработали онлайн-продавцы – в среднем $9 860 (265,7 тыс. грн), а также стримеры – $5 810 (156,5 тыс. грн). Об этом сообщает "Минфин" со ссылкой на данные Payoneer.

Отмечается, что за год больше всего увеличился средний доход владельцев туристического жилья, сдающих его в аренду, – до 85%. Они с июля по сентябрь заработали около $1 970 (53 тыс. грн). Кстати, самих арендодателей тоже стало больше – на 23%.

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Кроме того, на 58% вырос средний доход креаторов на соцплатформах. Так, если еще в 2020-м в третьем квартале они заработали $990 (26,6 тыс. грн), то уже в текущем году – $1 570 (42,3 тыс. грн).

За год на 28% вырос средний доход IТ-компаний из Украины, которые работают с клиентами из-за рубежа. Так, за третий квартал они заработали около $4 390 (118 тыс. грн).

В третьем квартале доход фрилансеров вырос на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. В июле-сентябре их доход составил в среднем $3 720 (100 тыс. грн).

Помимо этого, выросли доходы стоковых фотографов – на 8%, поэтому в третьем квартале они заработали около $1 310 (35,3 тыс. грн). При этом больше всего заработали онлайн-продавцы, которые трудоустроены на международных торговых площадках – в среднем до $9 860 (265,7 тыс. грн), и стримеры – $5 810 (156 тыс. грн).

Стоит отметить, что такой вид заработка лучше для экономики чем выезд за границу. Дело в том, что деньги остаются в украинской экономике, но важно платить налоги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают информационному директору (отвечает за информационную систему предприятий). Такой специалист может претендовать на оклад в размере 100 тыс. грн.