Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: кому придется отдать 3600 грн в бюджет

В Украине в 2022-м налог на квартиры увеличиться с 70,8 до 90 грн за каждый квадратный метр, который превышает норму. Таким образом за квартиру площадью в 100 квадратов придется отдать 3600 грн.

Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса. Отметим. размер налога составляет до 1,5% минималки. Платить нужно не за всю площадь жилья, а только за ту, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома.

Собранные средства платят в местный бюджет, поэтому местной власти разрешили взимать, к примеру, налог с квадрата в размере не 1,5%, а всего 1% минималки. А норму площади увеличить с 60, например, до 80 квадратов.

Видео дня

Идея такая: брать меньше налогов можно, а вот увеличить налоговую нагрузку (уменьшить норму и поднять ставку) – нельзя. А так как местная власть заинтересована в наполнении бюджета, чаще всего она оставляет максимально разрешенные нормы.

"При наличии в собственности налогоплательщика объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица-плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год", – говорится в Налоговом кодексе.

Если же квартира площадью 310 квадратов, то оплатить нужно 250 квадратов (17,7 тыс. грн) и дополнительно внести в бюджет 25 тыс. грн.

В 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля). С момента вручения квитанции дают60 дней для уплаты налога.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличился налог на недвижимость в 2021 году.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).