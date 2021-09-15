Украинцы заплатят налоги за квартиры за 2021-й: сколько придется отдать за каждый метр

Украинцы летом 2022-го заплатят налоги за свои квартиры на 21% больше, чем в 2021-м. Если летом за квартиру площадью 100 квадратов придется отдать 2 832 грн, то в следующем году уже 3600 грн.

Это следует из Налогового кодекса и данных о минимальной заработной плате. Так, размер налога считается исходя из размера минималки за тот год, за который платится налог. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% минималки. В этом году это 70,8 грн, а в – 2022-м уже 90 грн.

Платить нужно только за лишнюю площадь (для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров, а за дом – выше 120 квадратов).

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По правилам по месту регистрации должна до 1 июля прийти квитанция. В ней указан и размер налога, и реквизиты для оплаты. Но если такая квитанция не пришла, это еще не значит, что налог заплатить не придется.

Если ваша площадь превышает указанную норму, но квитанцию вы так и не получили, в налоговой по месту своей регистрации можно уточнить: нужно ли платить за свое жилье и как получить квитанцию. Также стоит учитывать, что налог за 2020-й платится в 2021-м. Поэтому. если вы только недавно стали владельцем жилья, вполне вероятно, что квитанция придет в 2022-м.

Напомним, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.