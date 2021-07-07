Украинцы за самоизоляцию могут получить компенсацию: сколько платят

В Украине более 130 тыс. граждан находились на оплачиваемой за счет средств ФССУ (Фонд социального страхования Украины) самоизоляции под контролем с начала пандемии коронавируса. Отмечается, что фонд выплатил компенсации на общую сумму почти 150 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ. Так, на самоизоляции находились 15 тыс. медработников, а сумма компенсаций за средства фонда составила 26,4 млн грн.

"Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине задержки с выплатами больничных возникают по причине того, что потребности в расходах превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса (ЕСВ).

По данным ФССУ, в течение первого квартала 2021-го потребность в расходах по больничным листам и на страховые выплаты пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ. "В январе на счет Фонда поступило 2,058 млрд грн доли ЕСВ, что на 0,624 млрд грн меньше, чем потребность в финансировании больничных, декретных и страховых выплат за тот же месяц", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде поддержали законопроект, который не позволит лишить работающих украинцев права на пособие по временной нетрудоспособности в связи с болезнью. Речь идет о законопроекте №5187, который принят в Верховной Раде 13 апреля.