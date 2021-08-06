Украинцы распродали рекордное количество долларов: что происходит

В минувшем месяце физлица продали более $2 млрд в эквиваленте наличными. Отметим, что это самый большой месячный объем операций с валютой за всю историю наблюдений с 2012-го.

В июле украинцы продали $2,068 млрд в эквиваленте наличными, побив предыдущий рекорд, который был зафиксирован в июне, – $1,943 млрд. Об этом сообщает "Украинский капитал".

Отмечается, что на начало августа официальный курс доллара уже больше недели находится на уровне ниже 27 грн/$, евро – ниже 32 грн. Это в свою очередь повлияло на продажу американской валюты.

Как сообщалось, в Украине курс доллара 6 августа подошел вплотную к психологической отметке в 27 грн/$, а на валютном рынке даже перешагнул указанный барьер. После значительного укрепления валюты, стоимость гривни начала плавно снижаться.

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Отметим, стоимость валюты устанавливается рынком, а не регулятором. С 5 до 6 августа доллар прибавил в цене от 3 до 5 копеек на разных сегментах рынка. Так, официальная стоимость валюты составила 26,93 грн/$.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в течение августа снизится с 26,8 до 26,3 грн/$. Главная причина такой тенденции – ситуация на внешних рынках.