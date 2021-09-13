Украинцы в Дії будут получать уведомления о банках, которые отслеживают их кредитную историю – Федоров
В Украине население будет получать уведомления от банка о проверке их кредитной истории. Такая услуга появится в приложении Дія.
Об этом в эфире "Интера" рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. С его слов, такая функция будет доступна уже через несколько недель. Он пояснил, что в приложение будет приходить уведомление, если банк запрашивает проверку кредитной истории.
"Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит сообщение и говорится о том, что проверяется ваша информация, банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", – пояснил он.
Также министр добавил, что скоро в Дії покажут новые функции, связанные с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами в Украине.
Отметим, что государственный портал "Дія" временно приостановил работу. Услуги на портале обновляются и некоторое время будут недоступны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мошенники взяли кредит на женщину по данным из Дії.