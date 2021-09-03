Украинцы уже скоро смогут получать по две пенсии: министр финансов озвучил сроки
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что новый уровень пенсионной реформы в Украине может быть запущен в 2023-2024 годах. После этого украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.
"Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", – сообщил Марченко во время участия в "Украинском финансовом форуме". Выступление главы Минфина транслировалось на YouTube.
В частности, ведомство участвует в подготовке реформы, поскольку для ее запуска нужно искать фискальное пространство.
"Речь идет о накопительном или обязательном уровне. И поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", – подчеркнул Марченко.
По его словам, профессиональная среда, рынок и общество готовы к пенсионной реформе.
"Она даст толчок не только для развития фондового рынка, но и для осознания проблематики патернализма со стороны общества. Надо постепенно забывать о том, что государство чем-то тебе обязано. Нужно накапливать и создавать блага для себя", – резюмировал министр финансов.
Напомним, украинцы уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с января до июля 2021-го средняя пенсия увеличилась всего на 200 грн. За этот же период пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, или на 15,3 тыс. грн.
В стране около 3,3 млн человек, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Им придется работать до 63 или 65 лет.