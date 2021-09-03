Украинцы уже скоро смогут получать по две пенсии: министр финансов озвучил сроки

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что новый уровень пенсионной реформы в Украине может быть запущен в 2023-2024 годах. После этого украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

"Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", – сообщил Марченко во время участия в "Украинском финансовом форуме". Выступление главы Минфина транслировалось на YouTube.

В частности, ведомство участвует в подготовке реформы, поскольку для ее запуска нужно искать фискальное пространство.

"Речь идет о накопительном или обязательном уровне. И поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", – подчеркнул Марченко.

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По его словам, профессиональная среда, рынок и общество готовы к пенсионной реформе.

"Она даст толчок не только для развития фондового рынка, но и для осознания проблематики патернализма со стороны общества. Надо постепенно забывать о том, что государство чем-то тебе обязано. Нужно накапливать и создавать блага для себя", – резюмировал министр финансов.

Напомним, украинцы уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

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