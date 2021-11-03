Украинцы уже могут платить за газ и отопление в разы меньше. Вот что нужно сделать

Украинцы уже могут платить за газ и отопления до двух раз меньше. В некоторых случаях для этого достаточно установить счетчики, установить термостатический вентиль на радиатор и заменить устаревшее оборудование.

Об этом говорится в рекомендациях Государственного агентства по вопросам энергоэффективности. В ведомстве собрали целый ряд советов:

установить тепловые и газовые счетчики. Это позволит платить только за тот объем энергоресурсов, который вы на самом деле использовали. Иногда этого уже достаточно, чтобы сократить суммы в платежках в несколько раз.

установить термостатический вентиль на радиатор. Тогда можно будет контролировать, сколько тепла вы потребляете (в старом доме для этого нужно менять разводку тепла). Когда на улице тепло, отопление можно устанавливать на минимальной отметке и значительно меньше платить;

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"Отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не заслонять мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями", – советуют в агентстве. Есть и простые советы, которые могут позволить сэкономить. Например, проверять систему отопления перед началом сезона (могут быть воздушные пробки).

менять газовую колонку и котел каждые 15 лет. Их эффективность снижается ежегодно.

"Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла – это реальный способ экономии", – добавляют в ведомстве.

Чтобы меньше тратить тепла, недостаточно установить счетчики. Прибор учета позволяет платить только за то количество энергии, который использовали. И чтобы использовать меньше, нужно утеплить весь дом по периметру, крышу, подвал, трубы. В многоэтажках такое утепление может стоить миллионы гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL: