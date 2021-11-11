Украинцы тратят миллиарды гривен на неэффективные лекарства – массово скупают БАДы и гомеопатию

Четверть всех денег, потраченных на лекарства, украинцы отдают за препараты, эффективность которых научно не доказана. Это, в частности, гомеопатические средства, биологически активные добавки (БАДы), растительные препараты и так далее. В 2020 году на такие сомнительные "лекарства" украинцы потратили 13,7 млрд грн – 28,4% от общих расходов на медикаменты.

В среднем 4 из 10 самых популярных среди украинцев препаратов отсутствуют в современных стандартах лечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

В инструкциях к применению таких "лекарств" может иметься ложная информация об их лечебных свойствах или манипулятивные утверждения. Впрочем, некоторые инструкции содержат признание о том, что качественные исследования эффективности препарата не проводились.

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Ситуация усугубилась с началом пандемии коронавируса в 2020 году, отмечают в ЦОЗ. Расходы населения на лекарства в этот год выросли на 2 млрд грн – до более чем 48 млрд грн.

При этом участились случаи манипуляций со стороны производителей и продавцов. Лекарственные средства активно подавались как препараты для противодействия COVID-19, несмотря на отсутствие доказательной базы.

В ЦОЗ считают, что есть несколько причин, по которым украинцы массово покупают неэффективные препараты. Среди них:

Сомнительные данные в инструкциях к лекарствам. Зачастую люди ориентируются не на показания врача, а именно на эти инструкции. А в них, как выяснили специалисты, могут содержаться ложные данные или отсутствовать доказательства эффективности.

Закрытость информации о клинических исследованиях. Это позволяет производителям манипулировать данными и вводить в заблуждение не только обычных граждан, но и медпредставителей.

Агрессивная и скрытая реклама . Особенно серьезной проблемой являются устные рекомендации ученых и медиков, которые четко не регулируются законом.

Слишком мягкое наказание за распространение ложной информации. Даже если Антимонопольный комитет (АМКУ) зафиксировал случай нарушения, штраф оказывается несоразмерным с прибылями фармкомпаний. Кроме того, часть штрафов отменяют суды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили о неэффективности препарата, который использовался для лечения COVID-19. У некоторых пациентов во время лечения ним возникли осложнения, которые требовали искусственной вентиляции легких (ИВЛ).