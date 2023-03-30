Украинцам "выдают" фальшивые доллары: какие номиналы подделывают чаще всего

Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2022 году, преобладали доллары США – 91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот зарубежной валюты. При чем в 99% случаев фальшивыми оказывались деньги крупных номиналов. На втором месте – с большим отставанием – евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 8% от общего количества.

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Об этом сообщили в НБУ. Таким образом, на доллар и евро пришлось 99% всех поддельніх иностранніх денег, распространенных в Украине в 2022 году.

Какие купюры подделывают чаще всего

Как объяснили в Нацбанке, чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты 4 номиналов. В частности:

50 и 100 долларов – 23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов соответственно;

50 и 100 евро – 26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро.

Гривню подделывали тоже

Среди гривни же чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. ... Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах), имеют усиленную систему защиты", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине фальшивомонетчики организовали сеть сбыта поддельных купюр во всех крупных городах. С помощью десятков-онлайн магазинов по всей стране распространяют купюры разного номинала. Анонимные Telegram-каналы и криптошельки позволили продавцам анонимно принимать заказы, а с помощью почтовых операторов – рассылать их по всей стране. О том, как работают фальшивомонетчики и на чем еще зарабатывают преступники в сети, читайте в материале.

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