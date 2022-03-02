Украинцы теперь могут потратить "1000 грн за вакцинацию" на что угодно: заявление Федорова
В Украине разрешили деньги с госпрограммы єПідтримка тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.
"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь. "Ковидную тысячу" можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд грн", – написал в своем Telegram 2 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой информации Украины собрало в помощь украинской армии уже $28,5 млн, из которых $24,5 млн – в криптовалюте. Отправлять средства можно несколькими способами (подробности – ниже).
"Хотите помочь украинским военным преодолеть врага? Вы можете это сделать в несколько кликов, не выходя из дома или укрытия", – заявили в Минцифры.
Список способов оплаты
Приложения Дія
На главной экране нужно нажать "Помочь армии".
Через платежную систему Portmone
Сделать это можно по ссылке здесь или здесь. По второй ссылке – оплата за средства єПідтримки.
Банки
Спецсчет Национального банка Украины (НБУ).