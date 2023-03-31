Стали меньше есть? На продуктах начали экономить 70% украинцев – исследования

Украинцы начали больше экономить на еде. Так, после начала полномасштабной войны граждане страны начали тратить на продукты питания на 8% меньше, чем до нее.

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Как сообщает Finance.ua, экономить на еде стали 70% украинцев. Данные получение в результате исследования, которое провела компания "Делойт". При этом средний чек на покупку продуктов оффлайн снизился на 8%, хотя цены выросли.

Кроме того, украинцы стали и реже ходить в магазины. Этот показатель упал в 1,1 раза. Заказы из ресторанов тоже сократились – 79% опрошенных заявили, что перестали пользоваться такой услугой.

Помимо этого, отмечается, 63% украинцев готовы экономить на покупке продуктов питания. А больше 80% имеют дома стратегический запас пищи.

Также люди меньше стали тратить и на алкоголь. Таких – 83%.

Подорожало все

По данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 26%. В целом же продукты питания подорожали на 31,5%. Так:

яйца – сразу на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и продукты из рыбы – на 44,1%;

овощи – на 36,2%;

сахар – на 32,5%;

макаронные изделия – 25,8%;

масло – 24%;

мясо и мясопродукты – 23,2%;

сыр и творог – 23%;

хлеб – на 19,3%;

молоко – на 17,4%.

подсолнечное масло – на 14,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тем временем проходит пик цен на овощи. Следовательно, в дальнейшем они пойдут на спад. Ожидается, что это произойдет с появлением нового урожая.

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