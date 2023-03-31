Стали меньше есть? На продуктах начали экономить 70% украинцев – исследования
Украинцы начали больше экономить на еде. Так, после начала полномасштабной войны граждане страны начали тратить на продукты питания на 8% меньше, чем до нее.
Как сообщает Finance.ua, экономить на еде стали 70% украинцев. Данные получение в результате исследования, которое провела компания "Делойт". При этом средний чек на покупку продуктов оффлайн снизился на 8%, хотя цены выросли.
Кроме того, украинцы стали и реже ходить в магазины. Этот показатель упал в 1,1 раза. Заказы из ресторанов тоже сократились – 79% опрошенных заявили, что перестали пользоваться такой услугой.
Помимо этого, отмечается, 63% украинцев готовы экономить на покупке продуктов питания. А больше 80% имеют дома стратегический запас пищи.
Также люди меньше стали тратить и на алкоголь. Таких – 83%.
Подорожало все
По данным Госстата, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 26%. В целом же продукты питания подорожали на 31,5%. Так:
- яйца – сразу на 80,3%;
- фрукты – на 74,9%;
- рыба и продукты из рыбы – на 44,1%;
- овощи – на 36,2%;
- сахар – на 32,5%;
- макаронные изделия – 25,8%;
- масло – 24%;
- мясо и мясопродукты – 23,2%;
- сыр и творог – 23%;
- хлеб – на 19,3%;
- молоко – на 17,4%.
- подсолнечное масло – на 14,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тем временем проходит пик цен на овощи. Следовательно, в дальнейшем они пойдут на спад. Ожидается, что это произойдет с появлением нового урожая.
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