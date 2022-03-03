Украинцы собрали уже 80 млн грн для ВСУ через єПідтримку

Украинцы собрали 80 млн грн собрали для ВСУ (Вооруженные силы Украины) через приложение Дія с помощью госпрограммы "єПідтримка". Кстати, помощь в криптовалюте также выросла – мировое криптосообщество собрало для нашего государства примерно $55 млн (1,6 млрд грн).

"Люди, вы невероятны. Весь мир видит, какие мы сплоченные и объединяемые вокруг нас. Спасибо каждому! Победа за нами", – говорится в Telegram-канале министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова 3 марта.

"Хотите помочь украинским военным преодолеть врага? Вы можете это сделать в несколько кликов, не выходя из дома или укрытия", – заявили ранее в Минцифры.

Список способов оплаты

Приложения Дія

Видео дня

На главной экране нужно нажать "Помочь армии".

Через платежную систему Portmone

Сделать это можно по ссылке здесь или здесь. По второй ссылке – оплата за средства єПідтримки.

Банки

Спецсчет Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский книжный онлайн-магазин Yakaboo изъял из своего каталога все русские книги и прекратил сотрудничество с РФ. Компания также пересылает 3 млн грн в поддержку украинской армии.

"Победа Украины, мир и свобода в нашем государстве – единственное, что сегодня имеет значение для каждого украинца! Yakaboo направляет 3 000 000 гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины, фонда "Вернись живым" и на целевые программы терробороны", – сообщается на странице Yakaboo.