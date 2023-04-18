Украинцы разметают военные облигации: сколько уже заработал Минфин

Военные облигации принесли казне Украины уже более 700 млн гривен. Это стало возможным после того, как были куплены более 700 тысяч военных облигаций.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он напомнил, что военные ОВГЗ делают экономику страны сильнее и позволяют ей стабильно работать в условиях войны.

"Каждая гривна идет на зарплаты защитникам и защитницам, врачам, учителям и т.п. Покупая облигации, вы вкладываете в победу и получаете гарантированную прибыль", – добавил Федоров.

Купить облигации можно в банках или через мобильное приложение Дія. При помощи Дії можно инвестировать деньги в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты.

Облигация последнего типа была запущена менее двух недель назад, и с тех пор ее купили более 45 тысяч раз. Некоторые другие ОВГЗ уже были раскуплены, включая "Крым" и "Луганск". После освобождения Херсона, соответствующие облигации были выплачены.

Покупка военных ОВГЗ через Дію стала возможной с 3 октября 2022 года. Цена одной облигации стартует от 900 гривен, ограничений на покупку нет (но не меньше одной). Одним из главных преимуществ для вкладчиков есть то, что такие облигации не облагаются налогом на доходы физлиц.

Они названы в честь временно оккупированных украинских территорий и городов. Отличаются облигации датами выплат (до 1,5 года) и процентами дохода (своим владельцам они приносят 11-16% годовых) – чем длиннее срок, тем выше доходность.

Деньги вкладчиков поступают в государственный бюджет, откуда распределяются между такими направлениями, как финансирование армии, закупка медикаментов для военных и выплата зарплаты военным. Таким образом, покупка каждой ОВГЗ является инвестицией в помощь военным, поддержку экономики страны, а в итоге – поражение России.

Как писал OBOZREVATEL, украинские разработчики запустили продажу "криптобондов" – токенов, обеспеченных выпущенными правительством военными облигациями в соотношении 1 к 1. Они продаются за криптовалюту Tether (USDT).

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