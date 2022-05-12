Украинцы помогают МВД искать недвижимость россиян в стране: 'сдали' уже сотни объектов

Менее, чем за 2 суток после запуска МВД анонимного Telegram-бота @RuAssetsBot по розыску активов РФ в Украине, правоохранителям поступило от украинцев несколько сотен сообщений о таких объектах недвижимости. Они находятся в разных населенных пунктах страны. Сообщить же о российских активах в Украине может каждый, кто владеет такой информацией.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МВД Денис Монастырский. Впрочем, он отметил: информация об объектах, о которых сообщили украинцы, пока раскрываться не будет.

"Эта информация сейчас классифицируется и обрабатывается. Результат этой работы мы обязательно представим", – пообещал Монастырский.

Как работает бот

По словам министра, целями бота являются определение перечня объектов активов РФ в Украине, а также получение документов, связанных с ними. Это нужно, чтобы:

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провести их изъятие;

продать;

выручку направить на нужды ВСУ.

"Каждый украинец может сообщить и предоставить подтверждающие документы, например, об отеле, которым владеет россиянин или лицо, связанные с россиянами. Эта информация передается правоохранительным органам, далее под руководством прокуратуры проводится изъятие подсанкционных активов. Изъятие может осуществляться и по процедуре Уголовно-процессуального кодекса, и по процедуре, определенной СНБО", – объяснил Монастырский.

При этом министр подчеркнул: правоохранители ищут активы россиян не только с помощью @RuAssetsBot. "Это только элемент работы, ведущейся ради изъятия имущества россиян на территории Украины", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине утвердили решение о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ. Речь идет о 99,772644% акций Проминвестбанка (принадлежат ВЭБ.РФ) и 100% акций МР Банка (принадлежат Сбербанку).