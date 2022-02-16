Украинцы платят за курятину намного больше, чем европейцы: в чем причина

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,0 т.
Украинцы платят за курятину намного больше, чем европейцы
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинцы платят за курятину намного больше, чем жители Европы, несмотря на свои лидирующие позиции в мире по экспорту этого мяса. Одними из главных причин этого являются более дорогое производство, а также разница в зарплатах.

"У украинского производителя затраты на производство товаров выше, чем у, скажем, поляков. В Польше работает разветвленная система дотаций. В Украине этого нет, соответственно, себестоимость производства агропродукции, в том числе и курятины, у нас выше", – рассказал Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом он подчеркнул: такая ситуация сказывается и на стоимости курятины для конечного потребителя. Ему приходится платить больше.

Видео дня

Кроме того, по словам экспертов, большей доступности курятины для европейцев способствует защита их странами местных производителей. В частности, установление жестких квот на экспорт.

Разница в зарплатах

Еще одна причина, по которой украинцам куриное филе обходится значительно дороже, чем европейцам – разница в зарплатах. Еще более ощутимой она становится с учетом того, что фактические цены на курятину в Украине и Европе не очень отличаются, а иногда у нас они даже значительно ниже..

К примеру, по данным издания "Минфин", в Украине килограмм куриного филе стоит 126,27 грн. В то же время, по данным Numbeo:

Тем не менее, на среднюю зарплату украинец может купить намного меньше этого продукта. В частности:

  • в Польше, по данным "Минфина", в 2021 году средняя зарплата составляла (в пересчете) около 39 тыс. грн. На эти деньги можно купить 314,5 кг куриного филе;

  • средняя зарплата в Чехии в 2021 году была 50 тыс. грн. На эти деньги можно купить 263 кг куриного филе;

  • в Украине же средняя зарплата в 2021 году, по данным Госстата, составила около 14 тыс. грн. На эти деньги можно купить 111 кг куриного филе. Т.е., на 203 кг меньше, чем в Польше, и на 152 кг меньше, чем в Чехии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине ожидается подорожание говядины, свинины и мяса птицы. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция роста цен как минимум на 15-20%.

УкраинаЦены на продуктымясоценыпродукты