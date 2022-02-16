Украинцы платят за курятину намного больше, чем европейцы: в чем причина

Украинцы платят за курятину намного больше, чем жители Европы, несмотря на свои лидирующие позиции в мире по экспорту этого мяса. Одними из главных причин этого являются более дорогое производство, а также разница в зарплатах.

"У украинского производителя затраты на производство товаров выше, чем у, скажем, поляков. В Польше работает разветвленная система дотаций. В Украине этого нет, соответственно, себестоимость производства агропродукции, в том числе и курятины, у нас выше", – рассказал Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом он подчеркнул: такая ситуация сказывается и на стоимости курятины для конечного потребителя. Ему приходится платить больше.

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Кроме того, по словам экспертов, большей доступности курятины для европейцев способствует защита их странами местных производителей. В частности, установление жестких квот на экспорт.

Разница в зарплатах

Еще одна причина, по которой украинцам куриное филе обходится значительно дороже, чем европейцам – разница в зарплатах. Еще более ощутимой она становится с учетом того, что фактические цены на курятину в Украине и Европе не очень отличаются, а иногда у нас они даже значительно ниже..

К примеру, по данным издания "Минфин", в Украине килограмм куриного филе стоит 126,27 грн. В то же время, по данным Numbeo:

в Польше оно стоит (в пересчете) 124 грн/кг;

в Чехии – 190 грн/кг.

Тем не менее, на среднюю зарплату украинец может купить намного меньше этого продукта. В частности:

в Польше, по данным "Минфина", в 2021 году средняя зарплата составляла (в пересчете) около 39 тыс. грн. На эти деньги можно купить 314,5 кг куриного филе;

средняя зарплата в Чехии в 2021 году была 50 тыс. грн. На эти деньги можно купить 263 кг куриного филе;

в Украине же средняя зарплата в 2021 году, по данным Госстата, составила около 14 тыс. грн. На эти деньги можно купить 111 кг куриного филе. Т.е., на 203 кг меньше, чем в Польше, и на 152 кг меньше, чем в Чехии.

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