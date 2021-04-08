Украинцы открыли депозиты в ПУМБ на миллиарды: в банке показали резкий рост

С начала 2021 года портфель гривневых депозитов физических лиц Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) увеличился на 14%, то есть на 1398 млн грн. По состоянию на 2 апреля он достиг отметки в 11,234 млрд грн.

По данным НБУ, ПУМБ вошел в первую пятерку банков среди 75 действующих в Украине по приросту розничного депозитного портфеля в гривне в 2020 году. В частности, банк занял пятое место по приросту общего портфеля в гривне (средства по требованию и срочные депозиты) и пятое место по приросту срочных депозитов физических лиц в гривне.

В январе-феврале прирост гривневого депозитного портфеля физических лиц ПУМБ составил более 7%, в то время как по банковской системе Украины в целом этот показатель вырос на 3,8%.

Доля гривневых вкладов в структуре общего объема депозитного портфеля розничных клиентов ПУМБ сейчас составляет более 58%. Для сравнения, в начале 2019-го этот показатель не превышал 44%. Более 70% в структуре депозитного гривневого портфеля приходится на срочный депозит "Доходный", максимальная доходность которого составляет до 9% годовых в гривне.

К росту показателей привел целый ряд факторов. Существующие и новые клиенты банка открывают депозиты в гривне, чтобы зафиксировать более высокую доходность в условиях устойчивой тенденции снижения процентной ставки по депозитам, которая второй год подряд присуща банковской системе Украины.

Кроме того, доходность гривневых вкладов значительно выше, чем валютных. Ставки по гривневым депозитам в ПУМБ составляют: до 9% годовых для "Доходного", до 8% годовых для "Накопительного" и до 5% годовых для "Свободного" депозита. В то же время, доходность валютных вкладов не превышает 0,1% годовых.

Также в условиях карантина и ограничений население медленнее, чем в прошлые годы, тратит сбережения и пополняет депозитные счета в ПУМБ из новых доходов, которые существенно не снижаются в условиях низкой инфляции и относительной стабильности валютного курса.

"Украинцы еще больше отдают предпочтение гривневым депозитным продуктам для хранения своих сбережений благодаря стабильному курсу гривны и привлекательным депозитным ставкам. А ПУМБ, как банк для депозитов, они выбирают благодаря хорошей репутации и высокой надежности, которую мы гарантируем для каждого вклада. Сегодня ПУМБ в ТОП-4 самых прибыльных банков Украины. По результатам 2020 года, чистая прибыль ПУМБ составила 2,6 млрд грн. Высокие финансовые результаты, 30-летний опыт работы в Украине, конкурентная доходность депозитов – лучшая гарантия для клиентов, наш банк сохранит и приумножит их сбережения", – говорит Дмитрий Дудник, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2021 года ПУМБ занял первое место по общему объему депозитного портфеля физических лиц в гривне среди банков с частным капиталом и седьмое место среди всех банков Украины. Общий портфель средств розничных клиентов ПУМБ, который включает остатки на срочных депозитах и вкладах по требованию в гривне и иностранной валюте, а также остатки на текущих карточных счетах, по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 27,515 млрд грн в гривневом эквиваленте.