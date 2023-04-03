Украинцы обязаны заплатить налоги за машины, которые купили в течение пяти лет: за какие и сколько

Украинцы в 2023 году должны заплатить налоги за свои авто. При этом стоимость авто, за которую придется платить, составит 2,512 млн грн (375 минималок) и при условии, если авто не старше пяти лет.

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Об этом говорится в 267-й статье Налогового кодекса Украины. В настоящее время ставка транспортного налога установлена на уровне 25 тыс. грн в календарный год за каждый автомобиль, который подпадает под налогообложение.

За транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект – проведена регистрация транспортного средства. Если автомобиль приобретен в течение года, декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на ТС, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло такое право.

А если не платить налог?

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Если машины нет в списке министерства?

Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение (№688/ИПК/12-32-12-03-05), в котором четко говорится: сколько бы ни стоила машина, если модели такого года выпуска нет в списке, платить не нужно.

А если купили машину посреди года или же продал ее. Кто платит?

Если за 12 месяцев у автомобиля было несколько владельцев, то разделят и сумму налога. Предположим, вы продали автомобиль в мае. В таком случае вам нужно оплатить пять месяцев, а следующему владельцу – семь. 25 тысяч разделят на 12 и умножат на пять. Полученная цифра – 10,4 тысячи – и есть сумма налога.

А если автомобиль украли?

За те месяцы, когда машина находится в розыске, платить не нужно. Но это придется доказать – подать заявление в полицию, которая внесет информацию в соответствующий реестр.

Как платить налог

Налог пополняет местный бюджет, поэтому в уведомлении должны указывать реквизиты для уплаты по месту регистрации собственника. Однако на деле эту норму нарушают и сами налоговики.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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