Украинцы обязаны уплатить налоги за свои машины: кому и сколько

В Украине в 2023 году транспортный налог должны уплатить физические и юридические лица, у которых есть легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. А также если среднерыночная цена транспортного средства составляет более 2 512 500 грн.

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Ежегодно до 1 февраля отчетного года Министерство экономики Украины на своем сайте публикует перечень легковых автомобилей, исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя и типа горючего. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Ставка налога устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 000 грн. за каждое авто. Исчисление суммы налога осуществляет соответствующий орган по месту жительства налогоплательщика.

Основанием для уплаты является налоговое или налоговое уведомление-решение об уплате суммы вместе с подробным расчетом суммы налога и соответствующие платежные реквизиты, получаемые плательщиком от контролирующего органа до 1 июля года отчетного периода. Электронную форму декларации можно оформить по ссылке.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине началась кампания по декларации доходов физлиц. Те украинцы, которые кроме официальной зарплаты имели дополнительный доход, обязаны заполнить декларацию по месту своей регистрации и доплатить налоги с полученной прибыли. Да, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы должны сами платить налоги.

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