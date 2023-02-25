Конституционная обязанность каждого: украинцы в 2023-м обязаны заполнить декларации и доплатить налоги

В Украине в 2023-му началась кампания по декларации доходов физлиц. Те украинцы, которые помимо официальной зарплаты имели дополнительный доход, обязаны заполнить декларацию по месту своей регистрации и доплатить налоги с полученной прибыли.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. Так, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы должны сами платить налоги. С заработной платы налог платит работодатель вместо нанятого сотрудника, а вот за другие доходы придется отчитываться самостоятельно.

"Подавать декларацию и оплачивать соответствующие налоги и сборы – конституционная обязанность граждан", – сообщают в налоговой. Проконтролировать такие доходы сложно, поэтому это ответственность каждого украинца. Платить нужно 18% за доход от аренды, оплату независимой профессиональной деятельности, иностранные доходы. Не нужно платить налог с материальной помощи, которая выплачена международными организациями либо государством.

Украинцы обязаны платить налоги: это деньги на армию, образование, здравоохранение. Высокий уровень теневой экономики не дает возможности полноценно развиваться государству. А в период полномасштабной войны уплата налогов – вопрос национальной безопасности.

Отметим, в бюджете Украины главная статья расходов – оборона и безопасность. Законом запрещено финансировать армию за счет кредитов и международных грантов. Поэтому украинские военные получают зарплату из налогов всех работающих украинцев.

К слову, подать декларацию можно по месту регистрации, либо в электронном кабинете на сайте налоговой. Для этого нужно зайти в раздел "для граждан" и "налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах". Налоговые декларации нужно заполнить до 1 мая 2023 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в 2023-м также должны заплатить налоги на свою недвижимость. Речь идет о квартирах площадью от 60 квадратов и домах – от 120 квадратных метров.

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